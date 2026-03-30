Onderzoek naar bankhelpdeskfraude leidt tot acht aanhoudingen in het noorden van het land

Groningen – Bij een gezamenlijke actie van Team Cybercrime Midden-Nederland en de districtsrecherche in Utrecht en Drenthe zijn acht verdachten aangehouden op verdenking van crypto- en bankhelpdeskfraude. Drie van hen komen uit Groningen: mannen van 23, 27, 29 en 39 jaar en een vrouw van 33 jaar.

Op 4 maart werd een 23-jarige man uit Groningen op heterdaad aangehouden. Hij was op dat moment samen met een 23-jarige man uit IJsselstein en een 26-jarige man uit Zwijndrecht bezig om meerdere slachtoffers op te lichten. Tegelijkertijd werden ook een 24-jarige vrouw uit Amsterdam en een 39-jarige man uit Groningen aangehouden.

De overige drie verdachten uit Groningen – twee mannen van 27 en 29 jaar en een vrouw van 33 jaar – zijn op 9 maart aangehouden. Tijdens deze actie doorzochten agenten woningen, een auto en een bedrijfspand. Daarbij zijn gegevensdragers, hardware wallets en luxegoederen in beslag genomen. Ook werd een vuurwapen met meerdere kogelpatronen aangetroffen.

De verdachten benaderden hun slachtoffers via phishing-sms’jes en belden hen vervolgens, zogenaamd namens de bank, over verdachte transacties. Slachtoffers kregen het verzoek om antivirussoftware en programma’s zoals Anydesk te installeren, zodat de oplichters konden meekijken op hun scherm en toegang kregen tot cryptowallets. Vervolgens werden slachtoffers ertoe gebracht in te loggen op hun bankrekeningen en wallets, waarna het geld werd weggesluisd. In sommige gevallen deden de verdachten zich voor als medewerkers van een crypto-exchange en beweerden zij dat de wallet van het slachtoffer geïnfecteerd was. Om die reden moesten de cryptomunten zogenaamd worden overgezet naar een ‘veilige’ wallet, die in werkelijkheid in handen was van de oplichters.

Het onderzoek kwam op gang nadat meer dan veertig aangiftes waren gedaan bij verschillende politie-eenheden. Uit onderzoek bleek dat het om één dadergroep ging, met een totale schade van inmiddels ruim 1,7 miljoen euro. Omdat de aangiftes verspreid waren over meerdere eenheden, liepen er parallel verschillende onderzoeken naar leden van de groep. Uiteindelijk besloten de onderzoeksteams hun krachten te bundelen om de verdachten gelijktijdig aan te houden. Dat meldt de politie.

