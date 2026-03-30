Proces vuurwerkbom Midwolda eindelijk van start

Midwolda – Slachtoffers en verdachten hebben er twee jaar en drie maanden op moeten wachten. De komende drie dagen behandelt de rechtbank in Groningen de nasleep van de enorme nieuwjaarsklap die in Midwolda nog altijd voelbaar is. Dat schrijft RTV Noord maandag.

Het gaat om een zware vuurwerkexplosie die in de eerste uren van 2024 het dorp op zijn grondvesten deed schudden. Ruiten sprongen, huizen raakten ontzet en auto’s liepen zware schade op.

Meerdere inwoners, die elkaar kort daarvoor nog 'veul zegen' hadden gewenst, raakten gewond door rondvliegend glas. Het toneel van de ravage was de Anna Maria Horalaan in Midwolda.

