Getuigen gezocht van bedreiging fietser in Blijham (met vuurwapen)

Blijham – De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over een bedreiging met op de Middenweg in Blijham. Op 26 maart 2026 omstreeks 16:30 uur werd een fietser bedreigd met een vuurwapen of daarop gelijkend voorwerp. Ze staan in goed contact met de betrokkenen en we doen onderzoek.

Weet jij meer? Heb je rond dat tijdstip iets gezien of gehoord? Of heb jij beelden waarop iets te zien is? Neem dan contact met de politie op. Dit kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Gebruik daarbij het registratienummer 2026079133.

Foto's