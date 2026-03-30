Nu ook een Focusflitser(440 E boete) in Leek

Leek – Er staat nu ook(sinds 27 maart) een focusflitser in Leek. De flitser is geplaatst langs de N372 (bij de Midwolderweg), de doorgaande route van de A7 richting Leek. Deze zogeheten focusflitser controleert specifiek op het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Bestuurders die worden betrapt, riskeren een boete van 440 euro, plus 9 euro aan administratiekosten.

Met de inzet van deze flitser wil het Openbaar Ministerie afleiding in het verkeer verminderen en de verkeersveiligheid vergroten. Hoe lang de flitser op deze locatie blijft staan, is niet bekend.

De camera registreert alle passerende bestuurders. Wanneer slimme software vermoedt dat iemand een telefoon of ander elektronisch apparaat in de hand heeft, worden de betreffende beelden automatisch doorgestuurd naar het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau). Daar beoordeelt een BOA de foto’s opnieuw. Zie ook ANWB met info over andere boetes.

