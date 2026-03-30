Druk weekend voor politie Westerkwartier

MELDING OVERLAST JEUGD ZUIDHORN/ Vrijdag 27 maart kregen wij(= de politie) een melding van overlast van jeugd op het station van Zuidhorn. De jeugd zou op de stootblokken zitten en over het spoor lopen. Dit kan erg gevaarlijke situaties opleveren. Toen wij ter plaatse kwamen was de jeugd net vertrokken. Nog een ronde gemaakt, maar niemand meer aangetroffen.

ONWELWORDING A7 OOSTWOLD

Vrijdag 27 maart kregen wij de melding om te gaan naar de A7 bij Oostwold in verband met een onwel wording. Een bestuurster van een voertuig voelde zich niet lekker en had de ambulance gebeld. Toen wij bij haar kwamen leek het iets beter te gaan met de bestuurder en met haar op de ambulance gewacht.

RIJDEN ONDER INVLOED DRUGS MARUM

Op vrijdag om 17:15 uur zagen wij een voertuig rijden op de A7. Het voertuig gecontroleerd en de bestuurder onderworpen aan een speekseltest. Deze testte positief op Amfetamine/Methamfetamine. Van de bestuurder is bloed afgenomen wat is opgestuurd naar het NFI. Naar aanleiding de uitslag zal er proces-verbaal worden opgemaakt.

TE HARD RIJDENDE MMBS NOORDWIJK

Op zaterdag 28 maart zagen wij een Motorrijtuig Met Beperkte Snelheid met hoge snelheid inhalen. Bij een rijproef bleek de MMBS wel 100 km/u te rijden. Technisch was er ook nogal wat op te merken aan het voertuig. Het voertuig is in beslag genomen en de bestuurder heeft een proces verbaal gekregen.

VERKEERSCONTROLE LEEK

Op zaterdagmiddag is er een verkeerscontrole gedaan in Leek door team Verkeer en ons team. Hierbij zijn verschillende overtredingen geconstateerd.

Tijdens de controle zijn tevens processen-verbaal opgemaakt voor:

1x art.8 drugs

1x overschr.snelheid +35 snorfiets + invordering rijbewijs

1x rijbewijs >1 jaar verstrijken geldigheidsduur

1x onvoldoende rechts houden autosnelweg

1x (kentekenplaat)verlichting aanhanger defect

1x fietser zonder licht

1x onnodig geluid maken

1x mobiel bellen

1x overschrijding max snelheid +30

1x overschrijding max snelheid +23

1x overschrijding max snelheid +30

1x overschrijding max snelheid +31

1x overschrijding max snelheid +32

1x overschrijding max snelheid +35

1x overschrijding max snelheid +36

1x overschrijding max snelheid +46

16 voertuigen kwamen in aanmerking voor een WOK-status na aanleiding van de geconstateerde overtreding(en).

AANHOUDING IN VERBAND MET OPENBARE DRONKENSCHAP TOLBERT

Op zondag kregen wij een melding van een persoon welke luid schreeuwend over straat zou rennen Ter plaatse zagen wij dat de persoon onder invloed was van alcohol en zich begon uit te kleden. Hierop de verdachte, een 33-jarige man uit Zuidhorn, aangehouden voor openbare dronkenschap en ingesloten in het arrestanten complex te Groningen.

Dit was een kleine greep uit de onze werkzaamheden. We zijn verder nog bezig geweest met personen met onbegrepen gedrag, poging suïcide, verdachte situaties, burenruzies, huiselijke twist, assistentie brandweer en andere meldingen.

