Politie zoekt vermiste 17-jarige jongen in Scheemda (UPDATE)

Scheemda – De politie is op zoek naar een 17-jarige jongen die voor het laatst is gezien aan de Langeweg in Scheemda. Ook is een helikopter ingezet die boven de omgeving cirkelt. Dat meldt RTV Noord in hun 112-blog.

De jongen heeft een lichte huidskleur, donkerblond kort haar en een sikje. Hij draagt een grijze jas met capuchon met ‘brilglazen’, een lichte spijkerbroek en beige schoenen. Hij fietst op een zwarte Gazelle mannenfiets.

UPDATE: De politie meldt dat de 17-jarige jongen in goede gezondheid is aangetroffen.

