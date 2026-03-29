Gasslang schiet los van fornuis (update)

Groningen – De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een gaslekkage in een woning aan de Padangstraat in de Korrewegwijk. Niemand raakte gewond, maar de woning moest tijdelijk worden ontruimd. Zegt Oogtv.nl.

De melding van de lekkage kwam rond 15.15 uur binnen, waarna een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Door een nog onbekende oorzaak was het gasslangetje losgeschoten van het fornuis”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “De bewoners hebben direct de hulpdiensten gebeld omdat zij de gaskraan in de woning niet konden vinden. Wij hebben de hoofdkraan uiteindelijk gelokaliseerd en het gas afgesloten.” Nadat de brandweer de woning grondig had geventileerd, konden de brandweerlieden weer terugkeren naar de kazerne.

Advies aan bewoners

Woordvoerder Walburg benadrukt dat het essentieel is dat bewoners weten waar de belangrijkste afsluiters in huis zitten. “Wij komen uiteraard graag ter plaatse om te helpen, maar het is belangrijk dat je weet waar de meterkast en de hoofdkranen voor gas en water zich bevinden. In de meeste woningen zullen mensen dit wel weten, maar zeker in studentenhuizen is dit vaak een vraagteken. Het kan geen kwaad om hier eens navraag naar te doen, zodat je bij een incident direct zelf actie kunt ondernemen.”

