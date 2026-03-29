Voorbereidingen voor paasvuur in Onnen in volle gang

Onnen – Over precies een week is het Eerste Paasdag. In Onnen wordt op die dag het traditionele paasvuur ontstoken. Inmiddels zijn de voorbereidingen hiervoor in volle gang en groeit de houtstapel gestaag.

Vorige week zaterdag begon stichting Dieverdoatie met de opbouw van de bult. “Vorige week hadden we de eerste stortdag”, laat de organisatie weten. “Mensen uit de omgeving waren welkom om hun snoeihout, takken en onbewerkt hout te komen brengen. Dat leverde op de eerste dag al een mooie bult op. Maar we zijn er nog niet. Gisteren vond de tweede stortdag plaats, waarbij er ook weer flink wat hout is gebracht.”

Ook komende zaterdag, op 4 april, kan er nog gestort worden. “Het storten mag alleen onder begeleiding en wij vragen hier een kleine vergoeding voor, waarmee we activiteiten en evenementen kunnen blijven organiseren.” De paasbult in Onnen bevindt zich aan het einde van de Koelenbergsteeg, die te bereiken is via het Zuidveld.

Eeuwenoude traditie

Het ontsteken van paasvuren is een traditie die diepe wortels heeft in met name het noorden en oosten van ons land. De oorsprong van het gebruik gaat waarschijnlijk terug naar de tijd van de Germanen. Destijds werden de vuren ontstoken ter ere van de god Ostara; het vuur stond symbool voor vruchtbaarheid en een nieuw begin na de winter. In de zestiende eeuw nam de christelijke kerk het gebruik over. Vanaf dat moment kreeg het vuur een nieuwe symboliek: de overwinning op de dood door de opstanding van Christus. Hoewel de vuren vroeger op individuele boerderijen werden aangestoken, groeide het in de loop der eeuwen uit tot een gezamenlijk dorpsgebeuren.

Droogte

Vorig jaar was het lange tijd onzeker of de paasvuren door konden gaan. Door de aanhoudende droogte gold er een verhoogd gevaar op natuurbranden, waardoor gemeenten terughoudend waren met het verlenen van ontheffingen. In de dagen voorafgaand aan Pasen bracht Moeder Natuur echter de broodnodige regen, waardoor de vuren op het allerlaatste moment alsnog ontstoken mochten worden.

