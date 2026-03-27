Steenstripplaten worden uit voorzorg gecontroleerd, Brailleweg weer open (update)

Groningen – De Brailleweg is per direct afgesloten onder het viaduct van de zuidelijke ringweg. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten na een incident bij de Julianabrug, waar donderdag een gevelplaat losraakte en in het Noord-Willemskanaal terechtkwam.

Na het voorval heeft Rijkswaterstaat de brug geïnspecteerd met een hoogwerker. Daarbij zijn meerdere gevelplaten verwijderd, meldt RTV Noord. In overleg met de gemeente en de provincie Groningen is besloten de Brailleweg en de naastgelegen fietspaden voorlopig af te sluiten. De maatregel blijft van kracht totdat duidelijk is of de overige platen veilig zijn bevestigd.

De afsluiting volgt op het incident van een dag eerder, toen een gevelplaat naar beneden viel. Op dat moment wilden enkele roeiers onder de brug door varen; zij bleven ongedeerd.

Het type steenstrip dat loskwam, is op meerdere locaties langs de zuidelijke ringweg toegepast. Eerder deden zich al problemen voor met vergelijkbare platen. Daarom worden de komende tijd op verschillende plekken controles uitgevoerd. Wanneer het onderzoek is afgerond en de weg weer wordt vrijgegeven, is nog niet bekend. Zie ook.

Update: Alle steenstripplaten aan weerszijden van de Julianabrug over het Noord-Willemskanaal in Stad worden uit voorzorg verwijderd meldt RTV Noord. De Brailleweg en de fietspaden die onder de brug door lopen, blijven voorlopig dicht. Ook het scheepvaartverkeer kan er niet langs.

Update 2: Na de eerste inspecties van donderdag bleek al wel dat meerdere gevelplaten aan de Julianabrug instabiel waren. “Om de veiligheid te garanderen hebben we deze platen uit voorzorg verwijderd”, aldus Rijkswaterstaat. De Brailleweg en beide fietspaden ernaast werden donderdagavond afgesloten vanwege eventueel gevaar en vanwege de inspectiewerkzaamheden. Nu de gevelplaten zijn verwijderd boven de Brailleweg, is dit weggedeelte weer open voor verkeer. Ook de omliggende fietspaden zijn weer open, maar verkeersregelaars leiden zo nu en dan nog wel fietsers om. Dat meldt Oogtv.nl vrijdagmiddag.

Bij de controles van vrijdag bleken veel meer steenstrippanelen los te zitten dan gedacht. Deze zijn uit voorzorg al verwijderd. De aanvullende inspecties beginnen vrijdagavond om 20.00 uur en duren het hele weekend. Door het hele weekend door te werken, hoopt Rijkswaterstaat voor de ochtendspits van maandag klaar te zijn, zegt RTV Noord.

