Twee inbraken bij stripwinkel aan de Ulgersmaweg (update)

Groningen – In verband met twee inbraken in de stripwinkel Akim aan de Ulgersmaweg, zijn ze op zoek naar meer informatie dan wel getuigen.

Heeft u iets gehoord of gezien, of weet u meer? Bel dan 0900-8844.

Heeft u informatie, maar blijft u liever anoniem?

Bel dan 0800-7000 Meld Misdaad Anoniem (Vermeld hierbij het zaaknummer: 2026072507)

Update: Volgens een medewerker van de winkel werden onder meer manga reeksen en andere manga boeken gestolen. Daarnaast ook diverse trading cards, waaronder van Amerikaanse basketbalteams. Ook werden diverse oude computer handspelletjes ontvreemd meldt Oogtv.

