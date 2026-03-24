Verkeerscontrole gehouden Wierdaweg te Winsum, 55 boetes

Winsum – De politie heeft op vrijdag 20 maart 2026 vanaf 15.00 uur tot 00.00 uur een verkeerscontrole gehouden op de Wierdaweg te Winsum. De verkeerscontrole was georganiseerd vanuit het basisteam Ommelanden-Noord en in samenwerking met motorrijders van Team Verkeer Noord-Nederland en de Belastingdienst.

De verkeerscontrole was gericht op de verkeersveiligheid en rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.

Tijdens de verkeerscontrole zijn er 4 bestuurders aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed van alcohol en/ of drugs. Er zijn 2 rijbewijzen van bestuurders ingevorderd, onder andere op verdenking van artikel 5 van de Wegenverkeerswet: “Zich zodanig gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt, of dat het verkeer wordt gehinderd of kan worden gehinderd.” Er zijn 2 bestuurders geweest die met een ingevorderd of ongeldig verklaard rijbewijs hebben gereden. Tegen hen in proces-verbaal opgemaakt.

Er zijn 55 bekeuringen uitgeschreven voor verschillende verkeersovertredingen. Er is 1 voertuig in beslag genomen en er is voor 3 voertuigen een WOK melding gemaakt. WOK staat voor Wachten Op Keuren, waarbij deze voertuigen opnieuw moeten worden aangeboden bij het RDW voor een keuring, voordat zij weer op de openbare weg mogen rijden.

