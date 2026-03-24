KNMI waarschuwt voor zware windstoten

Groningen – Het KNMI heeft dinsdagmiddag een ‘code geel’-waarschuwing afgegeven voor de nacht van dinsdag op woensdag. Vooral tegen het einde van de nacht kunnen er tijdens buien zware windstoten optreden.

Voor Groningen geldt de waarschuwing van 04.00 tot 06.00 uur. De wind trekt dinsdagmiddag en -avond al geleidelijk aan. In de nacht is er vooral in de kustgebieden kans op windstoten van 75 tot 90 km/u, met name tijdens buien.

Ook landinwaarts in Groningen kan bij een felle buienlijn kortstondig sprake zijn van zware windstoten van 70 tot 80 km/u.

In de eerste helft van woensdagochtend neemt de wind weer vrij snel af.

