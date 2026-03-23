Verdachte vrijgesproken van mishandeling dove kinderen bij gebrek aan bewijs

Groningen – De 39-jarige man uit Leeuwarden die werd verdacht van het fysiek en mentaal mishandelen van vier kinderen in Groningen en Leeuwarden, is maandagmiddag vrijgesproken. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs om tot een veroordeling te komen.

Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie nog een celstraf van acht maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Het OM stelde dat de man zowel de twee kinderen van zijn partner als de twee kinderen die hij met haar kreeg, had mishandeld. De mishandeling van zijn eigen, dove kinderen zou volgens het OM zijn ingegeven door hun harde, ongecontroleerde geluiden. De oudere stiefkinderen zouden vooral psychisch zijn mishandeld, onder meer door het vernielen van hun spullen en door bedreigingen.

De rechtbank komt echter tot een ander oordeel. Volgens de rechters zijn de verklaringen van de moeder en de kinderen onvoldoende concreet. Zo blijft onduidelijk waar en wanneer de vermeende mishandelingen precies zouden hebben plaatsgevonden. Ook andere verklaringen in het dossier bieden volgens de rechtbank te weinig steun, omdat ze vaak gebaseerd zijn op wat anderen hebben gehoord en weinig details bevatten.

Daarnaast ontbreekt het volgens de rechtbank aan objectief bewijs, zoals medische gegevens of duidelijk gedateerd beeldmateriaal. Video- en geluidsopnames in het dossier geven onvoldoende inzicht in de context. Ook wijzen de rechters erop dat berichten tussen de man en de moeder een ander beeld schetsen van zijn gedrag dan in de aangiftes naar voren komt.

Foto's