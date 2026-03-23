OM wil Eenrumer(23) maanden achter de tralies

Groningen – Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, moet een 23-jarige man uit Eenrum acht maanden de gevangenis in voor een reeks aanrandingen in de stad. Volgens het OM betastte hij in 2023 en 2024, in de omgeving van het Hoofdstation, tientallen vrouwen.

Dat zou zijn gebeurd in de vroege ochtend, terwijl hij op de fiets naar zijn werk ging.

Negentien vrouwen hebben aangifte gedaan, dat meldt RTV Noord(+meer informatie). De incidenten zouden steeds volgens hetzelfde patroon zijn verlopen: de verdachte naderde zijn slachtoffers van achteren op de fiets, betastte hen en ging er vervolgens snel vandoor. Enkele slachtoffers wisten hem te fotograferen. De rechtbank doet op 3 april uitspraak.

