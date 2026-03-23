Mastenmaker in Sappemeer weer veilig, DSI vertrekt (update)

Sappemeer – De hulpdiensten zijn op dit moment ter plaatse aan de Mastenmaker in Sappemeer. Ze zijn daar aanwezig vanwege een persoon die mogelijk een gevaar vormt voor zichzelf en/of de omgeving.

Uit voorzorg zet de politie de omgeving ruim af. Er is opgeschaald naar GRIP 1 meldt de politie en brandweer via X. Updates VR Groningen hier.

Update: Ze hebben meerdere woningen aan de Mastenmaker in Sappemeer ontruimd vanwege een gas incident.Men is bang voor explosie gevaar.

Update 2: Uit voorzorg is een groter gebied ontruimd. De bewoners van de ontruimde woningen worden opgevangen in het nabij gelegen Hotel Faber.

Update 3: De DSI is naar de woning toe gelopen. De stand-by staande ambulance medewerkers hebben hun spullen opgeruimd. Er is nog geen verdachte gezien.

update 4, 12:40 uur: Alles wordt afgeschaald, iedereen vertrekt.

