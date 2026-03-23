Vreemdeling op A7 de toegang tot Nederland geweigerd bij actie ‘Korridor Fahndung’

Regio – De Koninklijke Marechaussee heeft op donderdag 19 maart een grootschalige grenscontrole uitgevoerd langs de gehele oostgrens. Tijdens deze controle, onder de naam ‘Korridor Fahndung’, zijn op verschillende locaties aanhoudingen verricht en meer dan 1.300 voertuigen gecontroleerd.

De inzet van de Marechaussee was gericht op het bestrijden van irreguliere migratie en het aanpakken van mensensmokkel.

Op de A7 in de provincie Groningen werd een vreemdeling de toegang tot Nederland geweigerd omdat deze niet aan de toelatingseisen voldeed.

Tijdens de controles zijn tevens verschillende strafbare feiten geconstateerd.

De actie ‘Korridor Fahndung’ wordt vaker per jaar georganiseerd. De operatie vond plaats in nauwe samenwerking met partners als de Douane, de Politie, de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en de RDW. Ook de Duitse politie nam deel aan deze internationale actie.

Foto's