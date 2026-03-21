Brandweer vaardigheids toets 112baan in scheemda

Scheemda – Brandweer Scheemda heeft in samenwerking met het ABWC Groningen vandaag de provinciale 112 vaardigheidstoets georganiseerd.

Acht ploegen uit de provincie Groningen en één uit de provincie Drenthe streden om een plaats in de 1e gewestelijke ronde op 9 mei in Drachten.

De eerste drie van vandaag gaan door naar deze gewestelijke ronde.

Brandweer Norg wist de 1e plaats te behalen, gevolgd door Bad Nieuweschans en Finsterwolde.

4e. Haren

5e. Winschoten

6e. Leek

7e. Uithuizen

8e. Nieuwe Pekela

9e. Bedum

Het scenario (Bron ABWC) :

Aan de Haven Noordzijde in Scheemda rijdt een bestuurder in een elektrisch aangedreven voertuig (EV). Tijdens het rijden raakt hij onwel, waardoor hij de controle over het voertuig verliest. De auto komt tot stilstand op de rand van de Havenkade, waarbij de voorzijde boven het water hangt en de achterzijde nog op het wegdek staat.

Escalatie (oefensturing):

Wanneer er geen aandacht wordt besteed aan het veiligstellen en controleren van het EV, treedt er na enkele minuten rookontwikkeling op vanuit het accupakket.

Aan dezelfde kade ligt het provinciale vaartuig PW17, waar op dat moment hijswerkzaamheden plaatsvinden.

De kraanbedienaar schrikt van de situatie en raakt geheel uit zijn doen. Door een onveilige handeling met de kraan raakt een andere medewerker bekneld onder een meerpaal op het dek van het schip.

