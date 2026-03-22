Twee voertuigen zwaar beschadigd na ongeval Uithuizermeeden

Uithuizermeeden – In de nacht van zaterdag op zondag, rond 02:50 uur, heeft zich een verkeersongeval voorgedaan op de kruising van de Hoofdstraat en de Lijnbaan in Uithuizermeeden.

Twee voertuigen kwamen daar met elkaar in botsing, waarbij beide auto’s fors beschadigd raakten.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De politie heeft de situatie in goede banen geleid en doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Een toegesnelde ambulance heeft meerdere betrokkenen nagekeken; voor zover bekend hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.

Een berger is ingeschakeld om beide zwaar beschadigde voertuigen af te slepen. Het verkeer ondervond enige hinder tijdens de afhandeling van het incident.

Foto's