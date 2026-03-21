Brandmelding in monumentaal pand aan Heresingel blijkt loos alarm

Groningen – In een monumentaal pand aan de Heresingel zou volgens buurtbewoners brand woeden. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie te controleren.

De brandweer heeft onderzoek gedaan in het pand. Al snel bleek dat er geen sprake was van brand en ging het om een loos alarm.

De hulpdiensten konden hierna weer retour.

Update: Op 1 van de balkons viel een brandende fakkel. Dit werd aangezien voor brand. Toen de brandweer de boel controleerde was de fakkel nergens meer te bekennen.

