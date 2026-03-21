Bestuurder bekneld na ongeval op oprit N34, brandweer bevrijdt slachtoffer

Zuidlaren – Zaterdagmiddag is een auto van de weg geraakt op de oprit van de N34 bij Zuidlaren, in de richting van Annen.

De bestuurder had vermoedelijk de afrit genomen en is vervolgens rechtdoor geschoten over de rotonde en de oprit op, waarbij meerdere verkeersborden werden omver gereden. Het voertuig kwam daarna tot stilstand, waarbij de bestuurder bekneld raakte.

De brandweer heeft het slachtoffer bevrijd. De bestuurder maakt het naar omstandigheden redelijk goed en wordt behandeld door ambulancepersoneel.

De oprit was tijdelijk afgesloten geweest voor de hulpverlening. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

