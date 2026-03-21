OOT-team verricht zeven aanhoudingen en deelt 18 bekeuringen uit tijdens horecanacht

Groningen – Tijdens een horecanacht in de binnenstad heeft het OOT-team (Ordehandhavingsteam) samen met collega’s uit verschillende eenheden een gezamenlijke inzet uitgevoerd. Ondanks dat het relatief rustig was qua uitgaanspubliek, werden zeven personen aangehouden en 18 bekeuringen uitgedeeld.

De aanhoudingen vonden onder meer plaats voor mishandeling, het verstoren van de openbare orde, vernieling van een politievoertuig en het niet naleven van een gebiedsverbod. Bij één aanhouding werd een agent gebeten, waarop ook mishandeling ten laste wordt gelegd.

Daarnaast werden diverse bekeuringen uitgeschreven voor onder andere openbare dronkenschap, wildplassen, bedelen, afval op straat gooien, tegen de rijrichting in rijden en vechten op straat.

Tijdens de inzet werd nauw samengewerkt met collega’s van de politie arrestantentaken Noord-Nederland. Eén van de verdachten verzette zich en spuugde, maar kon met behulp van een aangeleerde procedure rustig worden ingesloten.

