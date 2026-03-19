Vakbonden: Medewerkers Rijkswaterstaat voeren vrijdag actie bij bruggen over Eemskanaal

Regio – Op vrijdag 20 maart voeren werknemers van Rijkswaterstaat actie bij de Centrale Post Zeesluizen in Farmsum. Vanaf 14.00 uur wordt in estafettevorm ieder kwartier één van de drie bruggen over het Eemskanaal geopend voor een periode van 15 minuten. Het gaat om de Eelwerderbrug (N33), de Woldbrug en de Bloemhofbrug (N865). Doordat steeds één brug openstaat, is deze tijdelijk gesloten voor wegverkeer. Dit kan leiden tot verkeershinder in de regio. De actie duurt tot 22.00 uur.

De actie wordt georganiseerd door FNV, AC Rijksvakbonden, CNV en CMHF Overheid en is gericht tegen de nullijn: het loondictaat van de rijksoverheid waardoor rijksambtenaren dit jaar geen salarisverhoging en geen inflatiecorrectie krijgen. Door de nullijn gaan rijksambtenaren er dit jaar in koopkracht op achteruit. Ook werknemers van Rijkswaterstaat worden hierdoor hard geraakt.

Hinder voor weggebruikers

‘We realiseren ons dat deze actie hinder kan veroorzaken voor weggebruikers. Dat vinden we erg vervelend, want ons conflict is niet met de mensen op de weg’, zegt Magda Korolczuk, bestuurder FNV Overheid. ‘Maar na maanden van overleg, waarschuwingen en ultimatums worden medewerkers nu gedwongen om hun werk neer te leggen en op deze manier actie te voeren. Dit is een noodsignaal richting Den Haag.’

Onmisbaar werk voor Nederland

Medewerkers van Rijkswaterstaat bedienen dagelijks bruggen, sluizen en waterwegen en zorgen ervoor dat het verkeer en de scheepvaart veilig en vlot kunnen doorstromen. Dat juist bruggen worden ingezet voor actie is volgens de vakbonden veelzeggend. ‘Dit is geen standaard vakbondsactie. Voor zover wij weten is dit nog nooit eerder gebeurd’, zegt Peter Wulms van AC Rijksvakbonden. ‘Dat medewerkers van Rijkswaterstaat naar dit soort middelen grijpen, laat zien hoe hoog het zit.’

Veiligheid blijft voorop

De vakbonden benadrukken dat de actie zorgvuldig wordt uitgevoerd en dat veiligheid altijd de hoogste prioriteit heeft. Er is afstemming met hulpdiensten, zodat zij bij noodgevallen niet worden belemmerd. Bij onvoorziene omstandigheden vindt overleg plaats tussen vakbonden en lokale leiding om direct passende maatregelen te nemen.

Rijksambtenaren

Bij de rijksoverheid werken ruim 165.000 mensen. Meer dan 115.000 van hen werken bij uitvoeringsorganisaties. Met ruim 10.000 werknemers is Rijkswaterstaat één van de grootste werkgevers binnen het Rijk.

