Politie houdt verdachte(18) aan na steekincident in Stadskanaal

Stadskanaal – De politie heeft op donderdagavond een man aangehouden na een steekincident in Stadskanaal. Bij het incident raakte één persoon gewond.

De politie ontving rond 20:30 uur een melding van een mishandeling in de buurt van de Hoofdstraat in Stadskanaal. Ter plaatse werd duidelijk dat er een steekincident had plaatsgevonden. Het slachtoffer, een 29-jarige man uit de gemeente Borger-Odoorn, is gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding

Agenten troffen vervolgens de verdachte, een 18-jarige man uit de gemeente Borger-Odoorn, in de Hoofdstraat aan. Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dit steekincident.

