Verkeerscontrole bij P&R Haren, resultaten

Haren – Afgelopen week vond er een controle plaats bij de P&R van Haren, nabij de snelweg A28. Deze controle werd georganiseerd door Aspiranten van de leer- ontwikkelplek in Groningen. Er werden 32 voertuigen gecontroleerd waarvan 13x een proces-verbaal werd opgemaakt.

Hierbij viel het op dat veel aanhangwagens niet aan de juiste eisen voldeden. Denk hierbij aan het niet (juist) afdekken van de lading, niet goed zekeren van de lading en het onjuist koppelen van de aanhanger.

Dit kan voor u en andere weggebruikers gevaar veroorzaken op de weg. Doe voor vertrek altijd eerst een controle en ga veilig de weg op! Zie bij de foto de resultaten.

