Twee personen licht gewond bij steekincident AZC Gideonweg

Groningen – Bij het tijdelijke asielzoekerscentrum (AZC) aan de Gideonweg in Groningen heeft zondag een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij raakte twee personen licht gewond meldt de politie via X (twitter). Hulpdiensten kwamen masaal ter plaatse.

Het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel heeft de twee slachtoffers behandelt. De politie is aanwezig bij het AZC, dat gevestigd is op een boot aan de Gideonweg, en is gestart met een onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Er is één persoon aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex.

