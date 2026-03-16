Twee glazenwassers vast op hoogte bij de Laan van de Vrijheid (update)

Groningen – Twee glazenwassers zijn maandagochtend vast komen te zitten in een glazenwassers-bak bij een flatgebouw aan de Laan van de Vrijheid in Groningen. De brandweer is bezig met een reddingsactie.

Even na 10:30 uur werd de brandweer gealarmeerd om de glazenwassers te redden. Ze zouden al sinds 08:30 uur vast zitten, dat meldt een buurtbewoner.

Brandweerlieden zijn bezig met een reddingsplan. De glazenwassers zitten te hoog voor de hoogwerker van de brandweer.

Update: Brandweer is nu weer weg. De situatie is veilig gesteld met behulp van een spanband aan het bakje. De heren wat beschermkleding gegeven voor de regen. Een aannemer moet nu de situatie verder oplossen.

Update: Rond 12.30 u lukte het een medewerker van een storingdienst de kraan van het bakje weer aan de praat te krijgen. Het bakje is omhoog getakeld en kon veilig op het dak worden neergezet. De mannen hebben dus 4 uur vast gezeten

Foto's