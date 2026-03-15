Opnieuw brand in Market Hotel aan de Grote Markt in Groningen

Groningen – In het Market Hotel aan de Grote Markt in Groningen is zondag brand uitgebroken. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen.

“Er was sprake van rookontwikkeling in de kelder, waar een wasserij gevestigd is”, vertelt een woordvoerder van de brandweer. “Ter plaatse bleek het om een kleine brand te gaan. Met één straal hogedruk hadden we het vuur snel onder controle. Inmiddels is het sein ‘brand meester’ gegeven.”

Vanwege de rookontwikkeling werden zowel het hotel als het bijbehorende restaurant uit voorzorg ontruimd. De gasten en het personeel hoefden echter niet lang buiten te wachten; nadat de brandweer de kelderruimte had geventileerd, mocht iedereen het pand weer in. Over de exacte oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Voor zover bekend hoeft stichting Salvage niet ter plaatse te komen. Vanwege de brand was de doorgang vanaf de Grote Markt naar Forum Groningen tijdelijk afgesloten.

Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade aan het gebouw is. In februari 2025 was er ook al brand. De dader werd veroordeeld.

