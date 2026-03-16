Openbare dronkenschap in Zuiderplantsoen bestraft met bekeuring

Groningen – In het Zuiderplantsoen aan de Meeuwerderbaan is vrijdagavond handhaving ter plaatse gekomen na een melding. De melding kwam in eerste instantie binnen bij de handhaving, zo laat de politie maandag weten aan 112Groningen.

De betrokken persoon kreeg een boete voor openbare dronkenschap. De man werd niet aangehouden, maar wel meegenomen naar het politiebureau omdat er nog een aantal openstaande zaken bij het Openbaar Ministerie waren. Nadat hij deze had ondertekend, kon hij zijn eigen weg weer gaan.

