Ernstig ongeval op kruising Turfsingel/Kruitlaan in Groningen

Groningen – Op de kruising van de Turfsingel en de Kruitlaan in Groningen heeft zondag een ernstig ongeval plaatsgevonden. Meerdere hulpdiensten waaronder het MMT (Mobiel Medisch Team) kwamen ter plaatse om hulp te verlenen.

Hulpverleners hebben het slachtoffer op straat behandeld en is kort daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard en ernst van het letsel is op dit moment nog niets bekend.

Vanwege de ernst van de situatie is ook een traumahelikopter opgeroepen. Deze is geland op de Grote Markt in het centrum van Groningen, waarna het traumateam zich naar de locatie van het ongeval heeft begeven om medische assistentie te verlenen.

De politie heeft de omgeving van de kruising afgezet zodat hulpdiensten hun werk kunnen doen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.

