Gewapende overval op woning in Roden, getuigen gezocht

Roden – De politie kreeg zaterdagavond rond 22:30 uur een melding van een overval op een woning aan de Bernhardpassage in Roden. Daarbij is er gedreigd met wapens. De verdachten zijn er vandoor gegaan. Het is op dit moment onbekend of er een buit is meegenomen. De politie is een onderzoek gestart.

Heeft u iets gezien of gehoord? Weet u meer over de woningoverval? Of heeft u camerabeelden waarop verdachte personen te zien zijn? Bel de politie dan via 0900-8844. Spoed? Bel dan 112.

