Tien voertuigen botsen op A28 bij Eelde door hagelbui, snelweg is weer open (update)

Eelde – Zaterdagmiddag rond 15:40 uur zijn de hulpdiensten massaal uitgerukt voor een verkeersongeval op de A28 ter hoogte van hectometerpaal 191,0 bij Eelde. De brandweer schaalde op naar middel hulpverlening.

Ter plaatse bleek het te gaan om meerdere auto’s(10 stuks) die op elkaar zijn gebotst. Mogelijk zijn er gewonden gevallen bij het ongeval. Hulpdiensten kwamen met meerdere eenheden ter plaatse om hulp te verlenen en de situatie veilig te stellen.

Op het wegdek lag op de plek van het incident een laag van enkele centimeters hagel en ijs, wat mogelijk heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval.

Door het ongeluk is de A28 richting Groningen afgesloten tussen Eelde en Haren. Verkeer vanuit Zwolle wordt bij Assen omgeleid via de N33 en A7. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De weg is weer open.

