Twee verdachten “voor de prijs van één“ in Muntendam

Muntendam – Donderdag, omstreeks 15.30 uur, kreeg de politie met meerdere eenheden een spoedmelding van een winkeldiefstal in Muntendam. Hierbij zou de verdachte zichzelf met geweld ontzet hebben en zijn gevlucht met een auto. Aanrijdend bleek dat deze auto ook nog eens als gestolen stond gesignaleerd.

Door lokale gebiedskennis van de agenten, in combinatie met camerabeelden van de winkel en een zeer goede melding vanuit het personeel vanuit de winkel, kon door ons na een korte zoektocht al snel een 42-jarige man uit de gemeente Veendam worden aangehouden.

Zijn poging tot verstoppen was mislukt. Hij is ingesloten aan het cellencomplex inzake (winkel-)diefstal met geweld en heling van een gestolen auto. Het Verdachten Afhandel Team (VAT) zal de zaak verder afhandelen.

Terwijl een van de collega’s de verklaringen opnam in de winkel, vond een 55-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen het een goed idee om ook winkeldiefstal te plegen. Hij kon op aanwijzen van winkelpersoneel door deze collega ook meteen worden aangehouden, waarna er nog een aantal verklaringen extra op papier moesten worden gezet.

Ook deze verdachte is voor afhandeling door het VAT ingesloten aan het cellencomplex.

Zoals dat in een supermarkt wel vaker gaat: twee voor de prijs van één.

