Honden vallen schapen aan met lammetjes

Groningen – Woensdagmiddag kregen agenten een melding met betrekking tot dierenwelzijn. Twee honden zouden achter schapen en lammetjes aanrennen en deze verwonden. Met collega’s van @politie_groningen_centrum zijn wij ter plaatse gegaan.

Gelukkig zagen ze meerdere personen proberen de honden te vangen en de schappen + lammetjes in veiligheid te brengen.

Meerdere schapen en lammetjes waren in de sloot gejaagd maar door ons en omstanders uit het water gehaald.

Een agent van @politiehonden_noordnederland is ter plaatste geweest voor ondersteuning. En de eigenaren van beide partijen hebben gegevens uitgewisseld voor de afhandeling.

Wees bewust dat je ten alle tijde controle dient te hebben over je hond, ook in een losloopgebied.

Foto's