Deel fietspad Damsterdiep twee weken afgesloten

Groningen – Vanwege het verplanten van bomen, is het fietspad van het Damsterdiep van de Zaagmuldersweg tot de Oostersluis afgesloten voor fietsers richting de Oostersluis van maandag 16 maart tot en met vrijdag 27 maart.

Voor fietsers in de andere richting blijft het fietspad open. Voor autoverkeer gaat de straat een aantal nachten dicht.