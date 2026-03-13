Deel fietspad Damsterdiep twee weken afgesloten

Groningen – Vanwege het verplanten van bomen, is het fietspad van het Damsterdiep van de Zaagmuldersweg tot de Oostersluis afgesloten voor fietsers richting de Oostersluis van maandag 16 maart tot en met vrijdag 27 maart.
Voor fietsers in de andere richting blijft het fietspad open. Voor autoverkeer gaat de straat een aantal nachten dicht.
Fietsers worden omgeleid via het Eemskanaal of kunnen door de Oosterparkwijk omrijden. De kruising met de Eltjo Ruggeweg blijft open.
Afsluitingen voor autoverkeer
Voor auto’s is de weg van 16 tot 20 maart dicht tussen 22.00 en 06.00 uur. De afsluiting geldt voor autoverkeer in beide richtingen. Auto’s worden omgeleid via de Europaweg, de Sontweg en de Sint Petersburgweg.
Werkzaamheden
Er wordt gewerkt aan de nieuwe Groningse wijk Stadshavens. Onderdeel van deze wijk is een nieuw park bij de Oostersluis. Aan het Damsterdiep staan een aantal lindes die vanwege de bouw van de wijk moeten worden verplaatst. Deze komen in het nieuwe park te staan en worden tussen 16 en 27 maart verplaatst naar hun nieuwe plek. Lees meer op de website van Stadshavens.