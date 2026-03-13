In hoger beroep vrijspraak voor Palestina-activist na eerdere veroordeling voor smaad tegen politieman

Groningen – Een man uit Arnhem is in hoger beroep vrijgesproken van smaad, nadat hij twee jaar geleden nog een taakstraf kreeg omdat via zijn telefoon een politieagent publiekelijk aan de schandpaal zou zijn genageld na een uit de hand gelopen pro-Palestinaprotest op het Hoofdstation.

Volgens het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat hij zelf het Instagram-bericht plaatste.

Na een stevig politieoptreden bij een ‘sit-in’ van pro-Palestijnse activisten op het station in december 2023 verscheen op een Instagram-account een bericht waarin een hoofdagent werd beschuldigd van buitensporig geweld. Bij het bericht stonden onder meer de naam, geboortedatum en foto’s van de agent, vergezeld van scheldende teksten en beschuldigingen dat hij demonstranten had geduwd, geslagen, geschopt en gewurgd.

De rechtbank oordeelde destijds dat de Arnhemmer de berichten via zijn telefoon had geplaatst en veroordeelde hem voor smaad. Hij kreeg een taakstraf van 40 uur, waarvan de helft voorwaardelijk, moest 750 euro schadevergoeding betalen en zijn telefoon werd verbeurd verklaard.

De man ging in hoger beroep. De advocaat-generaal eiste opnieuw een werkstraf van zestig uur en een schadevergoeding. Het hof oordeelde echter dat niet bewezen kan worden dat de verdachte zelf het Instagram-bericht heeft geplaatst. Hoewel hij mogelijk bij het account betrokken was, blijkt uit aanvullend politieonderzoek niet dat het bericht daadwerkelijk vanaf zijn telefoon is verstuurd. Daarom werd hij vrijgesproken en krijgt hij zijn in beslag genomen telefoon terug.

