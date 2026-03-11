Politie zoekt getuigen van verkeersruzie bij McDonald’s en op N366 in Veendam

Veendam – De politie is op zoek naar getuigen van een verkeersruzie die woensdag 11 maart rond 12.00 uur heeft plaatsgevonden bij de McDonald’s aan de Geert Veenhuizenweg en op de N366 in Veendam.

Bij het incident waren twee voertuigen betrokken: een grijze BMW 530D en een oranje Skoda Fabia. Volgens de politie ontstond er een conflict tussen de bestuurders dat zich afspeelde op de parkeerplaats bij de fastfoodketen en mogelijk ook op de N366.

Wat er precies is gebeurd, wordt momenteel onderzocht. De politie wil daarom graag in contact komen met mensen die het incident hebben gezien of mogelijk dashcambeelden hebben waarop de voertuigen of de situatie te zien zijn.

Ook andere informatie die kan helpen bij het onderzoek is welkom.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Daarbij wordt gevraagd het registratienummer 2026063382 te vermelden.

