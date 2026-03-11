Statement korpsleiding en bonden n.a.v. raadplegen systemen `Lisa`

Landelijk – Woensdagmorgen hebben korpschef Janny Knol, plaatsvervangend korpschef Wilbert Paulissen en de vakbonden indringend met elkaar gesproken. In dit gesprek zijn van beide zijden alle pijnpunten op tafel gekomen. De zorgen en boosheid van politiemensen zijn herkend en erkend.

Het heeft volgens betrokkenen ‘best even geknald’ tijdens dit gesprek.

Vakbonden en korpsleiding zijn gezamenlijk tot de volgende herstelacties gekomen.

Er komt een persoonlijke herstelbrief voor de medewerkers die eerder een brief ontvingen in het kader van het raadplegen van de systemen. Er worden laagdrempelige bijeenkomsten georganiseerd waar collega’s worden uitgenodigd om met Janny Knol, Wilbert Paulissen en politiechefs in gesprek te gaan. Vakbonden en medezeggenschap worden hierbij uitgenodigd.

Waar er gesprekken worden gevoerd over het bevragen van systemen, dan zijn deze primair gericht op het herstel van vertrouwen. Wanneer er wel onterechte bevragingen zijn, zal dit op de binnen de politie gebruikelijke wijze worden opgepakt.

‘We zijn gezamenlijk trots op alle medewerkers van de politie en staan achter hen.’

Foto's