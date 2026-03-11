Brand op woonboot in centrum Stad

Groningen – Op een woonboot in het water langs de Turfsingel in Stad heeft vanavond door een nog onbekend oorzaak brand gewoed. Even voor 22.00 uur kwam de melding binnen, waarna de brandweer zich naar de woonboot – ter hoogte van de Stadsschouwburg – spoedde.

Er werd meteen gezocht naar wat er vlam had gevat, maar de oorzaak is nog niet bekend. Als gevolg van de brand sloot de politie een deel van de weg tijdelijk af. Eén betrokkene werd nagekeken in een ambulance. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's