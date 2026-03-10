Man (37) met wapen aangehouden in Nieuw-Buinen

Nieuw Buinen – Na een melding over iemand met een wapen heeft de politie maandag aan het eind van de middag in Nieuw-Buinen een verdachte aangehouden.

Het gaat om een 37-jarige man uit de gemeente Borger-Odoorn, meldt de politie aan RTV Drenthe. In de woning van de man werd een luchtdrukwapen gevonden, dat in beslag is genomen.

Uit politieonderzoek blijkt dat de man maandag ook betrokken was bij een ongeval in Stadskanaal. Op de Hoofdkade kwamen een bestuurder van een fatbike en een scooter met elkaar in botsing. De bestuurder van de fatbike raakte daarbij gewond.

