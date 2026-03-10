Jonge(12) winkeldief betrapt

Hoogezand – Bij een winkeldiefstal in Hoogezand is een 12-jarige verdachte op heterdaad betrapt meldt RTV Noord. Het incident vond plaats in een winkel in het centrum van de plaats. Medewerkers van de winkel schakelden direct de politie in nadat zij zagen dat de jongen goederen had weggenomen zonder deze af te rekenen.

Agenten kwamen ter plaatse en namen de minderjarige verdachte mee naar het politiebureau voor verhoor. Vanwege zijn jonge leeftijd werd een ouder of verzorger geïnformeerd.

Uiteindelijk is de jongen door een ouder opgehaald op het bureau. De politie benadrukt dat ook bij jonge verdachten van winkeldiefstal een passende afhandeling volgt en dat ouders in zulke situaties altijd worden betrokken.

