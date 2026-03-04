Brand in bijgebouw aan Hoofdweg in Harkstede snel onder controle

Harkstede – Woensdagochtend rond 06.00 uur is er brand uitgebroken in een bijgebouw aan de Hoofdweg in Harkstede. Omdat er meerdere schuurtjes dicht bij elkaar staan, werd uit voorzorg opgeschaald naar middelbrand. Hierdoor werd een extra brandweervoertuig gealarmeerd om verdere uitbreiding te voorkomen.

Met de inzet van één brandweervoertuig wist de brandweer het vuur snel onder controle te krijgen meldt de brandweer. Het tweede opgeroepen voertuig hoefde uiteindelijk niet in actie te komen en kon terugkeren naar de kazerne.

Om het nablussen te ondersteunen, is een kraan ter plaatse gekomen. Deze helpt bij het uit elkaar halen van het getroffen bijgebouw, zodat eventuele smeulende resten goed kunnen worden geblust.

Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend.

