Acht verblijfsontzeggingen na overlast jeugd in Haren

Haren – Afgelopen jaar had de politie veel meldingen van overlast door jeugd in Haren. Het betroffen meldingen van jeugd die mensen nariepen op straat, gooiden met stenen tot zelfs geweldsdelicten en vernielingen. Voor politie en handhaving was het een lastige situatie. Niet iedere vorm van overlast is strafrechtelijk eenvoudig te vervolgen.

Sinds kort is er een nieuw middel beschikbaar namelijk: verblijfsontzeggingen voor overlastgevers. Een verblijfsontzegging is een bestuurlijke maatregel. Een duidelijke maatregel met een duidelijke boodschap. Wie zich misdraagt, kan een verblijfsontzegging van 12 uur krijgen. En wie binnen een half jaar drie keer zo’n verblijfsontzegging ontvangt, krijgt een stevigere sanctie: een ontzegging van maar liefst 14 dagen. Geen lange procedures, maar directe consequenties.

Afgelopen week was het weer zonnig. Helaas kwamen de eerste meldingen van overlastgevende jeugd toen ook weer binnen. Ze kregen onder andere een melding van jeugd die voorbijgangers bekogelden met grind. Politie en Handhaving moesten optreden tegen deze overlast.

In goede samenwerking met Handhaving werden deze week maar liefst acht verblijfsontzeggingen uitgereikt. Acht duidelijke grenzen. Acht momenten waarop werd gezegd: tot hier en niet verder.

Het effect was direct merkbaar.

– De rust keerde terug.

– Geen nieuwe meldingen.

– Geen nieuwe incidenten.

Door op deze manier op te treden hopen we de overlast te verminderen in de toekomst.

De ouders van de jongeren die een verblijfsontzegging hebben gekregen worden ook in kennis gesteld. Het is ook aan de ouders om hun kinderen aan te spreken op hun gedrag.

