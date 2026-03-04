Steekincident in Stadskanaal: één gewonde, verdachte (64) aangehouden

Stadskanaal – Aan de Geert Teisstraat in Stadskanaal heeft woensdagochtend rond 07.00 uur een steekincident plaatsgevonden na een conflict. Daarbij raakte één persoon gewond. Dat meldt de politie via X. Het slachtoffer is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie hield kort na het incident een 64-jarige man uit Stadskanaal aan. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het steekincident en zit vast voor verhoor. Over de aard van het letsel van het slachtoffer is op dit moment niets bekendgemaakt.

De politie doet nader onderzoek naar de toedracht van het incident.

