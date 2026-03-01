Tindermoord-dader Thomas R. uit Leek overlijdt op 31-jarige leeftijd door suïcide in gevangenis

Leek/ Zwolle – Thomas R. (31) uit Leek, die in 2022 de 21-jarige Mieke Oort in Leeuwarden vermoordde, heeft zelfmoord gepleegd in de gevangenis. Dat blijkt uit een bericht van zijn zus op Facebook.

Zus uit zich op Facebook:

“In zijn wanhoop koos hij, op een moment van diepe eenzaamheid, voor deze weg. Naast verdriet is plaats voor respect. Je strijd is gestreden, jouw leven was zwaar”, schrijft ze. Op de rouwkaart die aan de gevel van de familiewinkel in de Tolberterstraat hangt, staat diezelfde tekst. Ook is te lezen dat Thomas op maandag 23 februari in Zwolle is overleden. De uitvaart vindt in besloten kring plaats. De winkel van zijn ouders is tot en met 9 maart gesloten vanwege familieomstandigheden, aldus een plakkaat aan de deur.

Lees ook Infoleek: 15 jaar cel en TBS voor Leekster Thomas R. (27) na ‘Tindermoord’ op Mieke Oort (21)

Reactie PI Zwolle:

Woordvoerder René Hut van de penitentiaire inrichting in Zwolle laat desgevraagd tegenover InfoLeek weten: „Afgelopen maandag is een gedetineerde in PI Zwolle overleden als gevolg van suïcide. Over de identiteit of achtergrond van deze persoon of de omstandigheden van de suïcide doen we verder geen mededelingen.”

De Tindermoord:

Thomas R. werd in november 2022 veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op Mieke Oort. De zaak staat bekend als de Tindermoord. Mieke, een Amerikaanse studente met Nederlandse wortels, en Thomas ontmoetten elkaar via Tinder. Nadat zij het contact verbrak, ontwikkelde hij een gevaarlijke obsessie en begon haar te stalken. Op 6 maart 2022 gooide hij een brandbom tegen haar studentenflat.

Nabestaanden diep geschokt:

Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra, die de ouders van Mieke bijstond en over de zaak het boek De Tindermoord schreef, laat tegenover DVHN weten dat de nabestaanden ontzet zijn. „Cliënten geven aan diep geschokt te zijn en intens verdrietig over alles wat er is gebeurd. De ondraaglijke pijn van het verlies van Mieke was er al, maar dit bericht brengt opnieuw een golf van emoties met zich mee.”

Ben je zelf in een crisissituatie of heb je hulp nodig? Bel 113 (Zelfmoordpreventie) of chat via 113.nl.

Foto's