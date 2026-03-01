Jeugdbrandweer Westerkwartier organiseert onderlinge wedstrijden

Marum – De Jeugdbrandweer Westerkwartier organiseerde op zaterdag 17 mei de onderlinge jeugdbrandweerwedstrijden voor korpsen uit de provincie Groningen. Vanuit de kazerne in Marum vertrokken de deelnemende ploegen naar de wedstrijdbaan bij transportbedrijf W. Phillips.

Junioren (11–15 jaar) en aspiranten (15–18 jaar) werkten daar een nagebootst brandscenario af. Ze werden beoordeeld op snelheid, samenwerking, veiligheid en tactiek. De wedstrijden dienden als oefenmoment voor de landelijke competities later dit jaar.

Teams uit Westerkwartier, Hoogezand, Oldambt en Zuid-Grunn namen deel. Naast het wedstrijdelement was het een leerzame en gezellige dag voor de jeugdbrandweer.

