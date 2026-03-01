Lewis Capaldi eerste headliner Hullabaloo Festival

Groningen – Het Hullabaloo Festival heeft de eerste headliner voor de editie van dit jaar bekendgemaakt. In het weekend van 5 en 6 september strijkt het muziekfestijn opnieuw neer in het Stadspark in Stad meldt RTVNoord.nl. Met Lewis Capaldi staat op de eerste festivaldag direct een internationale topnaam op het podium.

De Schotse singer-songwriter is wereldwijd doorgebroken met emotionele ballads als Someone You Loved en Before You Go. Zijn kenmerkende stemgeluid en openhartige teksten leverden hem een groot en trouw publiek op. Capaldi was de afgelopen jaren te zien op grote internationale festivals, waaronder Glastonbury Festival, Lowlands, Sziget Festival en Rock Werchter.

Met zijn komst haalt Hullabaloo een artiest binnen die niet alleen bekendstaat om zijn muzikale kwaliteit, maar ook om zijn openheid en kwetsbaarheid.

De kaartverkoop voor het festival start op 7 maart. Meer namen voor het programma worden later bekendgemaakt.

