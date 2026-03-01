Vermiste vrouw (27) uit Nes overleden aangetroffen langs waddenkust

Paezens – De persoon die zondagochtend levenloos is aangetroffen langs de waddenkust bij Paezens, blijkt de 27-jarige vrouw uit Nes te zijn die sinds zaterdag werd vermist. Dat meldt de politie op X.

Zaterdagavond werd nog met man en macht gezocht naar de vrouw. Hulpdiensten en vrijwilligers zetten een grootschalige zoekactie op in en rond Nes. Over de omstandigheden van haar vermissing werden eerder geen details naar buiten gebracht.

Zondagochtend werd het lichaam van de vrouw gevonden langs de waddenkust bij Paezens. De politie laat weten dat er geen sprake is van een misdrijf.

