Mogelijke brand bij depot van UMCG aan Jeverweg in Groningen

Groningen – Bij het depot van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) aan de Jeverweg is zondag vermoedelijk brand uitgebroken. De brandweer is ter plaatse en doet onderzoek naar de situatie.

Hulpdiensten rukten uit nadat er een melding was binnengekomen van een mogelijke brand bij het depot. Brandweerlieden hebben het gebouw betreden om te controleren of er daadwerkelijk sprake is van brand of rookontwikkeling.

Of er daadwerkelijk brand is geweest, is op dit moment nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk of er sprake is van schade of gewonden.

Foto's