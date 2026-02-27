Reza(71) is vermist uit Zuidlaren (+foto)

Zuidlaren – De politie is op zoek naar de 71-jarige Reza, die sinds 26 februari vermist is geraakt vanaf de E6 in Zuidlaren.

Weet je waar Reza nu is? Bel de politie dan via 112.

Reza is op donderdag 26 februari rond 17:00 uur lopend vertrokken vanaf de E 6 in Zuidlaren. Hij droeg op dat moment waarschijnlijk een kaki of grijze blouse, met daaroverheen een lichtgrijs gilet, een grijze broek en hij loopt mogelijk op slippers. Reza heeft een licht getinte huidskleur, grijs haar en zwarte dikke wenkbrauwen.

Ze makenhun zorgen om het welzijn van Reza en hij heeft mogelijk op korte termijn zorg nodig. Ze houden er rekening mee dat hij in de omgeving van de E 6 is, maar we sluiten niet uit dat hij ook ergens anders naartoe is gegaan.

Op vrijdag hebben we onder andere met een politiehelikopter, zoekhonden en een zoekteam gezocht in de omgeving van de E 6.

Weet je waar Reza op dit moment is of heb je belangrijke informatie? Bel de politie dan via 112. Heb je hem onlangs mogelijk gezien of heb je andere informatie over zijn mogelijke verblijfsplaats? Bel dan de Opsporingstiplijn via 0800-6070.

