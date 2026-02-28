Politie treft vernielingen aan bij picknickbank in Niebert

Niebert – Zaterdagochtend heeft de politie Westerkwartier een grote puinhoop aangetroffen bij een picknickbank aan de Grouwweg in Niebert.

De picknickbank en een naastgelegen boom bleken volledig te zijn beklad. In de sloot en in de bossages lagen meerdere verfblikken.

Volgens een buurtbewoner was de situatie vrijdagavond nog normaal. De vernielingen moeten daarom hebben plaatsgevonden in de avond of nacht van 27 op 28 februari.

De politie roept getuigen op zich te melden. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op via 0900-8844.

